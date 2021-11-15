Хьюстон, США, 15 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. До десяти человек возросло количество жертв давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас. Об этом 15 ноября сообщает телеканал CBS News.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

Согласно информации, полученной телеканалом, в больнице скончался мальчик девяти лет. Ребёнка накануне ввели в искусственную кому для борьбы с тяжёлыми травмами, полученными им в давке на концерте в Хьюстоне.

Семья мальчика подала судебный иск на организаторов музыкального фестиваля и на рэпера Трэвиса Скотта за проявленную халатность. Мэр Хьюстона Сильвестр Тёрнер выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девятом погибшем от травм, полученных на концерте рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне. Скончался 22-летний студент Техасского университета.