Лондон, , 08:21 — REGNUM Европейский союз может ввести санкции против 20 официальных лиц Белоруссии, аэропорта Минска и столичной гостиницы «Минск» из-за кризиса с беженцами на границе, сообщает Financial Times, со ссылкой на дипломатические источники.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что ограничительные меры против гостиницы «Минск» могут быть приняты из-за размещения там мигрантов. Санкции также могут затронуть сирийскую авиакомпанию Cham Wings Airlines за якобы перевозку беженцев.

Вместе с тем, пишет FT, европейские страны еще не пришли к консенсусу по поводу санкций против аэропорта из-за юридических сложностей.

Как сообщало ИА REGNUM, совет министров иностранных дел стран Евросоюза проведёт заседание 15 ноября в Брюсселе. Основным вопросом станет введение проработанного пятого пакета ограничительных мер к «режиму Лукашенко» и связанными с ним фирмами, политиками и другими деятелями. Поводом для принятия очередного пакета санкций названа эскалация миграционного кризиса на белорусско-польской границе.