Бузулук, Оренбургская область, , 08:15 — REGNUM В городе Бузулуке от взрыва газа, по предварительным данным, пострадали шесть автомобилей, три гаража и два дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Последствия взрыва газа в Бузулуке 56.mchs.gov.ru

Взрыв газа прогремел в ночь на 15 ноября. В одном из гаражей произошло резкое воспламенения газо-воздушной смеси без дальнейшего горения. На место ЧП выезжали три пожарных боевых расчета.

По оперативным данным, из-за взрыва пострадало шесть легковых автомобилей, обрушились конструкции трех гаражей. Частично повреждено остекление окон в шести квартирах жилого дома по ул. Ленина и остекление окон в трех квартирах двухэтажного жилого дома по ул. Рожкова.

К ликвидации последствий ЧП привлечен 21 человек и восемь единиц техники.

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