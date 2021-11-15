Тбилиси, 15 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Сообщения о сильном ухудшении состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не соответствуют действительности. Об этом сообщила журналистам главный врач тюремной больницы в Тбилиси, где находится экс-президент, Манана Элефтерова.

Special Penitentiary Service of Georgia Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы

Она также опровергла сообщения, что в больнице образовался очаг распространения коронавируса из-за того, что этой инфекцией заразился один из заключенных.

«Что касается информации, распространённой вчера различными телеканалами, будто состояние здоровья г-на Михаила Саакашвили крайне ухудшилось, и распространенная информация, что учреждение объявлено «красной зоной», это является полной ложью», — сказала Элефтерова.

Она отметила, что Саакашвили принимает все лекарства, которые ему назначают, а врачи проводят необходимые исследования. Также Элефтерова опровергла сообщения об угрозе жизни экс-президента.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Партия ЕНД с начала месяца ежедневно проводит акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги.