Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам дня 12 ноября нефть марки Brent подешевела на 0,57% до $82,06, за неделю — на 0,66%. Наибольшие потери покупатели понесли 10 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть ArtseBie

Это произошло после публикации инфляционного отчета в США. Данные по инфляции вызвали слухи о том, что ФРС начнет рано повышать процентные ставки.

Отчет с данными по числу активных буровых от Baker Hughes показал, что число буровых на нефть увеличилось на четыре единицы, до 454 шт., число буровых на газ — на две единицы, до 102 шт. Общее число буровых составляет 556 шт.

Сегодня, 15 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в минусе. Баррель нефти стоит $81,43. Ралли доллара и сохраняющаяся напряженная ситуация с коронавирусом сдерживает активность покупателей.

Покупатели растеряли прибыль, но бычий тренд не изменился и остается в силе. Ожидается восстановление цены до $82,70.

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