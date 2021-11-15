Вашингтон, 15 ноября 2021, 08:14 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прикрывает за кризисом с мигрантами на польско-белорусской границе действия России на границе с Украиной, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Блинкен также выразил благодарность Польше «за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины».
Как сообщалоИА REGNUM, в последние недели на белорусско-польской границе со стороны Белоруссии сформировались стихийные лагери мигрантов — выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. 13 ноября пограничники Польши зафиксировали несколько сотен попыток прорыва границы.