Ташкент, , 08:14 — REGNUM В Узбекистане запущена информационная система управления процессами высшего образования (HEMIS), которая позволит перевести в электронный формат административное, учебное, научное и финансовое направления. Об этом сообщил министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Тошкулов.

По его словам, как показывает мировая практика, при цифровизации человеческий фактор минимизирован, «соответственно коррупции не будет».

«Данная система даёт открытость, прозрачность, справедливость, экономит время, самое важное — сокращает расходы», — подчеркнул министр.

Он указал, что «стыдно говорить перед зарубежными коллегами, что мы цифровизацию проводим только сейчас».

«В Европе, на Западе и Востоке это было сделано 10−15 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда», — сказал Тошкулов.