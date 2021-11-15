Липецк, 15 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Состояние пострадавшей после ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате оценивается как тяжелое, сообщил представитель экстренных служб Липецкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Пострадавшая в реанимации, в сознании. Состояние тяжелое», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь разрушений после взрыва на НЛМК составила около 250 кв. метров. Восстановление объекта будет осуществлять собственник предприятия своими силами.

Читайте также: Площадь разрушений после взрыва на НЛМК в Липецке составила 250 кв метров