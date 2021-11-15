Брюссель, , 08:11 — REGNUM У стран Североатлантического альянса (НАТО) на данный момент нет единого мнения по поводу вступления Украины в состав НАТО. Об этом 14 ноября заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO.

Йенс Столтенберг President.gov.ua

По словам Столтенберга, на данный момент Украина еще не вошла в состав НАТО, хотя альянс усилил свое партнерство с Киевом и стал работать с ним более тесно.

При этом он отметил, что для того, чтобы стать членом НАТО, также нужно соответствовать стандартам альянса.

«Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников (альянса) должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины стать полноправным членом», — сказал генсек НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация сделает всё возможное для того, чтобы минимизировать для себя последствия возможного сближения Украины с военным блоком НАТО.