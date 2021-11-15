Красноярск, 15 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Иск Западно-Сибирской транспортной прокуратуры к ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» арбитражем Красноярского края был полностью удовлетворён. У компании, как «из чужого незаконного владения», были истребованы 30 причалов, расположенных на территории Дудинского морского порта. Решение суда ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Kremlin.ru Генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин

Речь идёт о взыскании восьми речных причалов высокой воды, 13 речнов причалах, восьми морских причалов и причала специальных грузов. Они расположены в Дудинке. Имущество было истребовано в пользу РФ в лице Росимущества. Детали пока не сообщались, подробный вердикт ещё не обнародован.

Одновременно с этим было отменено обеспечение, наложенное по делу. У ответчика есть месяц на обжалование решения.

Дело слушалось с декабря 2020 года. Рассматривала спор судья Тимергалеева.

Напомним, на сегодня Генпрокуратура РФ пытается через суд истребовать акции ОАО «Соликамский магниевый завод» из Пермского края и единственного в России производителя природного сульфата натрия — «Кучуксульфата» (Алтайский край). Ранее по схожему иску на баланс государства вернули акции «Башсоды».