Прокурор отсудил у «Норникеля» 30 причалов в Сибири
Красноярск, 15 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Иск Западно-Сибирской транспортной прокуратуры к ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» арбитражем Красноярского края был полностью удовлетворён. У компании, как «из чужого незаконного владения», были истребованы 30 причалов, расположенных на территории Дудинского морского порта. Решение суда ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.
Речь идёт о взыскании восьми речных причалов высокой воды, 13 речнов причалах, восьми морских причалов и причала специальных грузов. Они расположены в Дудинке. Имущество было истребовано в пользу РФ в лице Росимущества. Детали пока не сообщались, подробный вердикт ещё не обнародован.
Одновременно с этим было отменено обеспечение, наложенное по делу. У ответчика есть месяц на обжалование решения.
Дело слушалось с декабря 2020 года. Рассматривала спор судья Тимергалеева.
Напомним, на сегодня Генпрокуратура РФ пытается через суд истребовать акции ОАО «Соликамский магниевый завод» из Пермского края и единственного в России производителя природного сульфата натрия — «Кучуксульфата» (Алтайский край). Ранее по схожему иску на баланс государства вернули акции «Башсоды».
Ранее фирма из дивизиона «Норникеля» проиграла Росприроднадзору судебный спор, в результате чего её обязали выплатить более 146 млрд рублей ущерба от крупной аварии в Норильске.