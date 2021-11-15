Барнаул, , 08:07 — REGNUM Страдающий от введения системы QR-кодов алтайский бизнес стал искать возможность вернуть покупательский интерес нетрадиционными способами. Об одном из низ на своей странице Facebook сообщил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин в заметке «QR-код как рекламная находка для торговли», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Торговый центр Pixabay.com

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«Сегодня традиционно заглянул в соседний барнаульский торговый центр, где закупаю еду. Зашел в боковой вход и сразу попал в размеченные проходы, на которых было отмечено: «Для входа к нам не нужен QR-код», — поделился Емешин.

Как сообщало ИА REGNUM, систему QR-кодов в Алтайском крае начали водить с 30 октября. Наличие вакцинации тогда стали проверять в торговых и торгово-развлекательных центах. С 15 октября 2021 года действие данной системы расширено.

Коды должны требовать в гостиницах, пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия. Также система распространяется на посещение театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений клубного типа, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов, учреждений досуга, а также — объектов общественного питания.

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