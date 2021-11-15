Биробиджан, 15 ноября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Родители учеников 4 «Е» класса школы №14 в Биробиджане составили и подписали коллективное обращение к директору учреждения образования. Люди требуют оставить преподавать в школе учительницу их детей, которая отказалась ставить прививку от COVID-19, сообщила 15 ноября региональная интернет-газета «Набат».

Цитата из х/ф «Доживём до понедельника». Реж. Станислав Ростоцкий. 1968. СССР Учительница

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«Уважаемое руководство школы, вы нарушаете права наши, наших детей и учителя. Трудовое законодательство предусматривает случаи, когда возможно отстранение от работы учителя. Такого основания, как отсутствие прививки от коронавируса, там нет. Любые изданные Вами приказы и распоряжения, нарушающие конституционные права граждан и федеральное законодательство, являются незаконными, недействительными, и не подлежат выполнению. Не хотим другого преподавателя и требуем оставить нашего педагога для проведения обучения наших детей», — говорится в обращении.

Родители учеников 4 «Е» класса готовы к тому, чтобы их детей перевели на дистанционное обучение, лишь бы не меняли учительницу.

В мэрии Биробиджана, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что у работников школы есть выбор: поставить прививку от новой коронавирусной инфекции, или с 15 ноября оставить рабочее место — в соответствии с требованиями постановления № 125 главного санитарного врача ЕАО от 11 октября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе №14 Биробиджана десять учителей 15 ноября будут отстранены от обучения детей потому, что не сделали прививки от коронавируса. Педагоги отказываются вакцинироваться, возмущены таким требованием и обратились в прокуратуру.