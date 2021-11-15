Липецк, , 08:01 — REGNUM В Липецкой области следователи начали проверку после ЧП на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главного следственного управления СКР.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

«Проводится доследственная проверка по факту возгорания на складе коксохимического цеха Новолипецкого металлургического комбината», — сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая производит осмотр и устанавливает обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ЧП пострадала женщина, в настоящее время она находится в реанимационном отделении ожогового центра, её состояние оценивается медиками как тяжёлое.

Площадь разрушений после взрыва на НЛМК составила около 250 кв. метров. Восстановление объекта будет осуществлять собственник предприятия своими силами.

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