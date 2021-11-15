Посёлок Увельский, Челябинская область, 15 ноября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Челябинской области жительница посёлка Увельский перевела мошенникам более 500 тыс. рублей. Об этом сообщает южноуральский главк МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Гражданке 1986 года рождения позвонили неизвестные и заявили, что на её имя хотят оформить кредит. Чтобы предотвратить это, ей предложили самой взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счёт.

Гражданка поверила мошенникам и перевела им деньги. А затем обратилась за помощью в полицию.