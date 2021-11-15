Кваркено, Оренбургская область, 15 ноября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области житель села Кваркено, которого обвиняют в двойном убийстве, отправлен в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Кваркенского районного суда.

diegoattorney За решеткой

Судья удовлетворил ходатайство следователя о заключении фигуранта уголовного дела об убийстве женщины и трехлетнего ребенка под стражу.

Напомним, 12 ноября в Кваркено совершено преступление, жертвами которого стали 20-летняя женщина и ее маленькая дочь. В совершении убийства обвиняют 20-летнего главу семейства. По версии следствия, мотивом для расправы стала ревность.