Санкт-Петербург, , 07:50 — REGNUM В Петербурге превышен психологически важный уровень в 2 млн человек, полностью завершивших цикл вакцинации от коронавирусной инфекции. По данным регионального оперштаба, закончили цикл вакцинации 2 млн 14 тыс. 848 человек.

Центр Вакцинации в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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В эту цифру включены как те, кто получил оба компонента одной из трех двухкомпонентных российских вакцин, так и привившиеся однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Абсолютный рекорд по суточной вакцинации был поставлен в пятницу, 12 ноября, когда в общей сложности было выполнено 35 765 инъекций.

По данным на 14 ноября, запас вакцины в Петербурге составлял 608 тыс. доз.

Напомним, постоянное население Петербурга составляет 5,4 млн человек, включая детей.

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