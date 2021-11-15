Кемерово, , 07:46 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 2888 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 13 206 человек.

Всего в регионе выявлено 68 633 случая заражения коронавирусом, 64 226 человек выздоровели, 1519 пациентов скончались.

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