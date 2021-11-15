Бузулук, Оренбургская область, 15 ноября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области прогремел взрыв. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, обошлось без жертв.

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По данным ведомства, на месте хлопка работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Согласно предварительной информации, хлопок газа произошел одном из гаражей возле жилого дома по ул. Ленина. Из-за взрыва сильно пострадали два гаража и три автомобиля.