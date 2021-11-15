Казань, 15 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Татарии подтвердили еще девять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего в республике от COVID-19 умерли с начала пандемии по данным на 15 ноября 1122 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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Причины смерти четверых мужчин и пяти женщин 1937−1971 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, с 22 ноября в общественном транспорте Татарии запретят проезд пассажирам старше 18 лет, не имеющим QR-кода о вакцинации или перенесенном за последние шесть месяцев заболевании COVID-19. Новое требование не касается межрегиональных поездок и работы службы такси.

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