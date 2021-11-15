Кемерово, , 07:41 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 15 ноября, за прошедшие сутки выявлено 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 370 случаев.

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«Кемерово — 55, Новокузнецк — 55, Прокопьевск — 27, Белово — 25, Междуреченск — 22, Осинники — 21, Новокузнецкий МР — 19, Промышленновский МО — 18, Киселевск — 13, Юрга — 11, Гурьевский МО — 11, Юргинский МО — десять, Березовский — десять, Анжеро-Судженск — девять, Калтан — восемь, Ижморский МО — шесть, Мыски — шесть, Таштагольский МР — шесть, Ленинск-Кузнецкий — пять, Топкинский МО — пять, Мариинский МО — четыре, Яшкинский МО — четыре, Краснобродский — три, Тайга — три, Беловский МО — три, Полысаево — два, Кемеровский МО — два, Прокопьевский МО — два, Яйский МО — два», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 295 пациентов выздоровели, четверо скончались.