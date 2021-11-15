Иркутск, , 07:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 15 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5921 человека, причём 90 из них добавили в сводку минувшие выходные (13−14 ноября 2021 года).

Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 130 364 человека (рекордные +1735 за выходные). Госпитализированы 5390 (+179 за сутки)

Выздоровели 108 845 пациентов (+431 за выходные). Ещё 513 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+7 за выходные).

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