Далянь, Китай, , 07:39 — REGNUM Портовый город в провинции Ляонин на северо-востоке Китая начал 14 ноября новый раунд общегородского тестирования на коронавирус, чтобы обуздать распространение COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Порт Далянь dmytrok

По словам заместителя директора городской комиссии здравоохранения Чжао Ляна, центральные и провинциальные власти мобилизовали в городе испытательные центры и персонал, в результате чего ежедневная мощность тестирования на коронавирус достигла 468 000 человек. Постоянное население города составляет 7,45 млн человек.

Последняя вспышка инфекции в Даляне началось 4 ноября, и первым пациентом стал работник холодильного склада. По состоянию на 14 ноября в Даляне было зарегистрировано в общей сложности 260 случаев заболевания, передающихся на местном уровне, в основном в уездном городе Чжуанхэ.