Магнитогорск, Челябинская область, 15 ноября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области задержали 20-летнюю гражданку, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

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По месту жительства женщины полицейские обнаружили более 501 грамма синтетического вещества. Это является особо крупным размером. Выяснилось, что данный товар гражданка собиралась продавать с помощью тайников-закладок.

Задержанную водворили в изолятор временного содержания. Устанавливается круг других лиц, причастных к наркообороту.