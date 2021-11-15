Пекин, , 07:36 — REGNUM На материковой части Китая было выявлено 32 новых локальных случая COVID-19, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР в своем ежедневном отчете 15 ноября, передает агентство Синьхуа.

Коронавирус в Китае (сс) Walter Grassroot

Из новых местных случаев 25 были зарегистрированы в провинции Ляонин, три — в провинции Хэнань, два в Хэйлунцзяне и по одному — в Хэбэе и Юньнани. Также сообщалось о 20 новых завезенных случаях. В Шанхае было зарегистрировано два новых случая подозрения на инфекцию среди прибывших из-за пределов материка.

Кроме того, за 14 ноября не сообщалось о новых смертях, связанных с COVID-19. Китай продолжает вакцинацию от коронавируса, однако случаи заражения продолжают фиксироваться.