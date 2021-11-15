Магадан, , 07:28 — REGNUM В Магаданской области идёт мокрый снег, объявлено экстренное предупреждение. Это стало причиной ограничения движения по дороге «Магадан — Балаганное — Талон», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе министерства транспорта региона.

Снегопад Fanaru.com

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями с 08 часов 15 ноября до 10 часов 16 ноября 2021 года ограничено движение грузового транспорта и автобусов на участке с 19 по 40 км межмуниципальной автомобильной дороги «Магадан — Балаганное — Талон», — отметили в областном минтрансе.

Опасная погода по прогнозам синоптиков сохраниться 16 ноября. Возможны налипание снега на провода, нарушение в работе всех видов транспорта, образование снежных заносов на дорогах, падение сосулек. см Высокая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации объявлена в Ольском и Северо-Эвенском городских округах.

Как сообщало ИА REGNUM, cильная метель стала причиной задержки авиарейсов и отмены занятий в младших классах школ города Анадыря в Чукотском автономном округе.