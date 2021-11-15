Красноярск, 15 ноября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Снижение заболеваемости ветряной оспой почти на 20% зафиксировано в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Vadim Akopyan Зелёнка

За девять месяцев 2021 года в крае зарегистрирован 10 691 случай заболевания ветряной оспой, в том числе 443 случая среди взрослых. Заболеваемость снизилась на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Преимущественно болеют дети от одного до 10 лет, чаще в возрасте 3−4 лет. Пик заболеваемости отмечается в осенне-зимний период», — уточнили в ведомстве.

Добавим, ветряная оспа передаётся воздушно-капельным путём и характеризуется большой летучестью. Единственным источником инфекции является человек.

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