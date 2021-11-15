15 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

В соцсетях горячей темой остается тема вакцинации и внедрения QR-кодов. Очередной всплеск комментариев вызвала информация о готовящихся законопроектах, где речь идет о внедрении системы кодов на федеральном уровне, действие кодов расширят на транспорт и магазины.

Наталья Хомутова, , 09:21 — REGNUM В соцсетях по-прежнему горячей темой остается тема вакцинации и внедрения QR-кодов. Новый виток дискуссии вызвала информация о готовящихся законопроектах, где речь идет о внедрении системы кодов на федеральном уровне, действие кодов расширят на транспорт и магазины.

Галерея Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Интернет-пользователи отмечают, что сейчас происходит «перезапуск» информационной поддержки прививочной кампании. В частности, комментируя мнения врача и юриста о праве государства, уже не пытаются разъяснять, что прививка «полезна и безвредна», не пытаются прикрываться какими-то «благими намерениями», мол, «это нужно для борьбы с пандемией». Акцент делается на то, что «никуда вы не денетесь». При этом пользователь считает, что пропагандисты устали и начали откровенно «подтасовывать факты» — манипулировать.

«Ссылаются на Закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который, конечно, «гарантирует» в ст. 8, что «…граждане имеют право на благоприятную среду обитания…» Но в той же статье указано (о чем «тактично» забывают напомнить), что «…граждане имеют право на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу» … «при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»…» — подчеркнул комментатор на портале 59.ru.

«Новая Нормальность наступает! Мы обязаны это остановить!» — оставила запись на своей странице в соцсети лидер движения «Иммунный ответ» Александра Машкова-Благих.

По ее словам, планировщики «Новой Нормальности» одномоментно выпустили в информационное поле своих «лидеров мнений» и «экспертов», которые выступают за нарушение прав и свобод и за цифровой контроль. Так они создают иллюзию, что в обществе все согласны с принуждением и сегрегация допустима.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Тема законопроектов о QR-кодах настолько болезненна, что пост депутата Госдумы Романа Водянова о положительных итогах рабочей недели — одобрении в первом чтении законопроекта о поддержке одаренных детей, одиноких родителей и семей с детьми-инвалидами — вызвал неожиданные комментарии. Практически все они касаются протеста против законопроектов о QR-кодах. Люди требуют отклонить эти документы и считают такие законы недопустимыми.

«Прошу вас, не поддерживайте законопроект о введении QR-кодов. Не допускайте сегрегацию в нашей стране ни по какому признаку. Народ против!» — оставил запись один из подписчиков в Instagram-акаунте депутата.

«Прошу не допустить принятия новых законопроектов о QR-кодах, ведь они нарушают права человека! Античеловеческие законы, которые могут лишить людей прав, свободы, жизни, здоровья и защиты — нельзя допустить сегрегации и подрыва основ Российского государства! Надеюсь на ваше благоразумие!» — вторит другой пользователь интернета.

«Граждане России против введения кодов! Попираются наши базовые права. Эти коды про дискриминацию, но не про здоровье», — считает третий комментатор.

Напомним, в конце прошлой рабочей недели (11 ноября) СМИ сообщили о том, что правительство России разрабатывает два законопроекта об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте (на междугородных и международных рейсах), кафе и магазинах. До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста. После 1 февраля возможность останется только граждан, имеющих медотвод от прививки. А 12 ноября проинформировали о том, что законопроекты поступили в Госдуму.

Интернет-пользователи считают, что при таких законопроектах они как налогоплательщики имеют право требовать от государства полной ответственности за поголовную вакцинацию и негрошовой страховки жизней граждан от возможных негативных последствий вакцинации против коронавирусной инфекции.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Эксперт ОНФ и юрист Дмитрий Болдырев в телеграм-канале оставил комментарий: «Прокаженные XXI века?! Людей, которые решили для себя не вакцинироваться, хотят сделать «изгоями» — людьми второго сорта?! Если бы год назад мне сказали, что людей, ведущих здоровый образ жизни, предпринимающих меры профилактики во время всплеска сезонных инфекционных заболеваний, будут гнобить и ограничивать в свободах, я бы счёл это за бред. Но сегодня это стало реальностью. Ситуация уже на грани абсурда, истерия насчёт неисполнения плановых показателей вакцинации настолько затуманила рассудок, что маразм принимаемых мер понуждения к «добровольной» вакцинации вышел за грани разума. Сегодня в бюджетных учреждениях и так кадровый голод и некому работать, а если ещё начнут отстранять от работы за то, что имеешь собственное мнение относительно вакцинации, то к чему придём?! Как бы бездумное закручивание гаек не привело к срыву резьбы».

В соцсетях идет спор, которому, кажется, нет конца. Политика с ограничительными мерами сталкивает людей лбами. Тех, кто против прививок от ковида, уже окрестили антиваксерами. Хотя сами они признаются, что в рамках нацкалендаря имеют все прививки и никогда им не противились. Люди пытаются выразить свое мнение о новой вакцине. Однако эту точку зрения агрессивно пытаются подавить.

Медсестра во время вакцинации от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

«Задавать глупые вопросы про антипрививочников не надо. Ответ очевиден, почему часть людей не хочет прививаться. Люди сомневаются в эффективности и целесообразности вакцины. И привитые болеют, и непривитые тоже болеют», — отметил один из подписчиков паблика «Оренбург очевидец». При таком раскладе граждане не видят логики в принудительности во благо здоровья и подозревают, что у вакцинации иные цели. Они опасаются, что дело может дойти до доносов, репрессий так называемых антипрививочников и называют систему QR-кодов ковидным террором.