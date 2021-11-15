Уфа, 15 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружили в ходе тушения пожара в квартире жилого дома в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после пожара

Сообщается, что ночью 15 ноября спасатели города Янаула получили сообщение о пожаре в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Некрасова, 23.

Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательного ведомства установили, что огонь повредил домашнее имущество на площади три квадратных метра в комнате размером 6×3 метра.

Отмечается, что в ходе борьбы с огнем было обнаружено тело мужчины 1953 года рождения. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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