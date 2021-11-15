Абакан, , 07:17 — REGNUM Ещё девять человек с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в правительстве региона.

Отделение КТ в коронавирусном стационаре Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как уточнили в оперативном штабе, умерли пять женщин (69 лет, 71 год, 73 года, 75 лет, 79 лет) и четверо мужчин (41 год, 59 лет, 61 год, 73 года).

С начала 2021 года жертвами коронавирусной инфекции стали 1098 жителей Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 199 носителей коронавируса, выздоровели 130 человек.

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