Курган, 15 ноября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Курганской области проводится доследственная проверка по факту видео, записанного в Кипельском детском доме, на котором зафиксированы факты жестокого обращения со стороны старших воспитанников по отношению к малолетним детям. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Руководство Кипельского детского дома провело экстренную служебную проверку сразу же, как стало известно о видео, размещённом в социальных сетях.

«С подростками организованы воспитательные мероприятия, приняты меры по защите прав и интересов малолетнего воспитанника, подано заявление в полицию», — сообщает начальник главного управления социальной защиты населения Анастасия Золотухина.

По её словам, с 15 ноября главным управлением социальной защиты населения Курганской области, опекой проводится проверка фактов, представленных в видеоматериалах.

«Такие случаи просто недопустимы. Безусловно, виновные понесут наказание», — отметила Анастасия Золотухина.

Вместе с ней в Кипельский детский дом выехала и уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина. СУ СКР по Курганской области по данному факту организована доследственная проверка.