Якутск, , 07:14 — REGNUM В Якутске за неделю выявлены 15 нарушений антиковидных ограничений. Всего в городе проведены 372 проверки, в том числе в 15 автобусах и 76 ночных развлекательных заведениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации города.

Проверка QR-кода Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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Продолжали работать не смотря на запрет пять клубов и баров Якутска, ещё в одном главный вход был закрыт, посетителей выпустили через запасной. Нарушители ответят по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Ещё десять нарушений было выявлено при проверке организаций общественного питания и торговли, административных и социальных объектов.

«Городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает владельцам, руководителям транспортных организаций о необходимости строгого соблюдения масочного режима для работников. Пассажиров призываем проявить сознательность — одевать маски во время поездки», — также отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарно-эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Якутии остаётся напряжённой. В республике около 150 тяжёлых пациента, порядка 40 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.