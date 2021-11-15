Екатеринбург, 15 ноября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. На Среднем Урале уже третий день ищут пропавшего подростка. 17-летний парень вышел из дома в Красноуфимске 13 ноября. О его местоположении до сих пор ничего не известно, сообщили журналистам волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Международный день пропавших детей

Парень вышел из дома около 12 дня. Родители начали беспокоиться после пяти часов отсутствия ребёнка. Подросток не выходит на связь, его телефон недоступен.

По словам родителей, их сын никогда не пропадал. Всегда предупреждал их, если задерживался. Парень был одет в серую куртку, голубые джинсы, чёрные ботинки и шапку. Его рост — 170 сантиметров, телосложение — худощавое. У подростка русые волосы и серо-зелены глаза. При себе имел чёрный рюкзак.