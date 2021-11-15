Москва, , 07:11 — REGNUM Более половины корпоративных номеров могут быть отключены от услуг связи с декабря в России. Об этом 15 ноября сообщает издание «Коммерсант».

Вышка мобильной связи Pixabay.com

Причиной возможного массового отключения может стать несоблюдение законодательства о «серых» sim-картах. Поправки в закону о связи предписывают всем юридическим лицам внести данные о конечных пользователях sim-карт в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг). Зарегистрировать пользователей нужно до 1 декабря, иначе услуги связи будут приостановлены с этой даты.

На сегодняшний день в России действует около 32 млн корпоративных номеров. Из них, по данным гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, более половины не внесли сведения о конечных пользователях sim-карт в ЕСИА, как того требует закон. Анкилов пояснил, что трудность состоит в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на портале госуслуг, и при этом часть из них даже не подозревает об отключении в случае невнесения сведений в ЕСИА.

Мобильные операторы в создавшейся ситуации могут потерять часть выручки. В настоящее время основные операторы мобильной связи в России рассылают своим корпоративным клиентам SMS-напоминания о необходимости регистрации на госуслугах.

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