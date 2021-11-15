Коркино, Челябинская область, 15 ноября 2021, 07:10 — REGNUM В Коркино Челябинской области грузовик наехал на пятерых детей. Об этом сообщили журналистам в ГИБДД.
По данным Накануне.Ru, это произошло вечером 13 ноября. Прицепом грузовика задело детей, которые шли навстречу вдоль проезжей части. Два ребёнка получили травмы.
Известно, что несовершеннолетние направлялись к себе домой. По предварительным данным, водитель машины не учёл при повороте габаритов своего транспортного средства. Обстоятельства ДТП выясняются.