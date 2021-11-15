Коркино, Челябинская область, 15 ноября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Коркино Челябинской области грузовик наехал на пятерых детей. Об этом сообщили журналистам в ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным Накануне.Ru, это произошло вечером 13 ноября. Прицепом грузовика задело детей, которые шли навстречу вдоль проезжей части. Два ребёнка получили травмы.

Известно, что несовершеннолетние направлялись к себе домой. По предварительным данным, водитель машины не учёл при повороте габаритов своего транспортного средства. Обстоятельства ДТП выясняются.