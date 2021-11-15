Уфа, 15 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Еще три земельных участка выявили в Башкирии по для индивидуального жилищного строительства и возведения многоквартирных домов общей площадью свыше 21 000 кв. метров. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что эти участки расположены в Кумертау и Дюртюли.

«На сегодняшний день оперштабом в рамках проекта выявлено 43 земельных участка в городах Уфа, Стерлитамак, Октябрьский, Салават, Нефтекамск, Белебей, Туймазы, Мелеуз, Дюртюли, Кумертау, Давлеканово и Янаул, общей площадью около 4,5 млн кв. м. Из них на семи участках строительство уже ведется, а информация по 10 территориям отображается на Публичной кадастровой карте и доступна к просмотру заинтересованным лицам», — приводит пресс-служба слова главы управления Росреестра по региону Петра Клеца.

Сотрудники республиканского министерства земельных и имущественных отношений намерены загрузить на публичную кадастровую карту информацию еще по 24 участкам. Этот сервис намного упрощает порядок получения этих земельных участков.

Ранее сообщалось, что проект «Земля для стройки» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».