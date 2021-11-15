Екатеринбург, , 07:07 — REGNUM В Екатеринбурге 65 жителей многоэтажки эвакуировали из-за пожара. Возгорание произошло вечером 14 ноября на втором этаже многоквартирного дома на улице Родонитовой 8. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар Pixabay.com

Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Горели личные вещи в квартире на втором этаже. Причина возгорания выясняется.

Самостоятельно здание покинули 50 человек. Ещё 15 понадобилась помощь спасателей. В ликвидации пожара задействовали 23 человека и семь единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.