Екатеринбург, 15 ноября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 65 жителей многоэтажки эвакуировали из-за пожара. Возгорание произошло вечером 14 ноября на втором этаже многоквартирного дома на улице Родонитовой 8. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

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Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Горели личные вещи в квартире на втором этаже. Причина возгорания выясняется.

Самостоятельно здание покинули 50 человек. Ещё 15 понадобилась помощь спасателей. В ликвидации пожара задействовали 23 человека и семь единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.