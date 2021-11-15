Мадрид, , 07:02 — REGNUM Снижение уровня диоксида серы, исходящего от вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, и землетрясения средней глубины свидетельствуют о том, что вулканическая система обладает все меньшей энергией, считают ученые, анализирующие извержение, начавшееся 19 сентября, пишет агентство EFE.

Вулкан Кумбре-Вьеха NASA

Выбросы диоксида серы, связанные с вулканическим шлейфом, колебались 13 ноября между 2000 и 4000 тонн, что намного меньше, чем более 50 000 тонн, зарегистрированных 23 сентября.

Ранее научный представитель Плана чрезвычайных вулканических ситуаций на Канарских островах (Pevolca) Мария Хосе Бланко напомнила на пресс-конференции, что эти показатели все еще высоки.