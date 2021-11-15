Мадрид, 15 ноября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес уверен, что испанская экономика «растёт и будет расти еще более энергично по мере продвижения вакцинации». Об этом он заявил на церемонии закрытия съезда регионального отделения PSOE в испанской Валенсии.

SPD Schleswig-Holstein Педро Санчес

Он также упрекнул «Народную партию» (Partido Popular) за молчание при проценте вакцинированных людей в стране, близком к 90%, «в то время как раньше они кричали» о низком проценте привитого населения.

Ранее в «Народной партии» заявляли, что в стране наблюдается низкий уровень вакцинации, а также подчёркивали, что из-за правительства PSOE и пандемии коронавируса Испания близка к банкротству.