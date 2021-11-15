Иерусалим, 15 ноября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Российские туристы, привитые вакциной «Спутник V», смогут прилететь в Израиль при соблюдении определённых условий. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба министерства туризма Израиля.

(сс) jon lai Флаг Израиля

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Решение о разрешении на въезд в Израиль с 15 ноября российских туристов, привитых «Спутником V», было принято в октябре текущего года. Однако были опасения, что решение может быть отменено в случае, если Россия из-за роста заболеваемости попадёт в «красную зону».

По данным на вечер 14 ноября список стран, входящих в «красную зону», минздравом Израиля обновлён не был, Россия в список не входит. Это означает, что решение властей остаётся в силе и с 15 ноября вакцинированные «Спутником V» граждане РФ смогут въехать в Израиль.

При этом отмечается, что разрешение на въезд не будет выдано тем туристам, которые за последние 14 дней побывали в стране, относящейся к «красной зоне». Кроме того, привитые «Спутником V» российские туристы должны будут находиться на карантине до получения результатов серологического теста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр туризма Израиля рассчитывает на посещение страны российскими туристами после вступления в силу решения о разрешении на въезд граждан, привитых «Спутником V».