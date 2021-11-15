Екатеринбург, , 06:50 — REGNUM В Екатеринбурге выявили коронавирус у одного из детей, отдыхавших в санатории «Изоплит». Об этом пишут СМИ.

Коронавирус

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По данным Е1.ru, у него также были РС-инфекция и риновирусная инфекция. Это выявили в ходе лабораторного исследования. Уведомления о контакте с носителем коронавируса направлены родителям 25 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего разными заболеваниями заболели 43 ребёнка, находившихся в этом санатории. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга после этого организовала проверку.

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