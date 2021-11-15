Пекин, 15 ноября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Отечественный комедийный триллер «Стань кем-то» продолжил лидировать в чарте кассовых сборов на материковой части Китая за 13 ноября, показали данные информационной сети China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

JanBaby Кинематограф

Фильм рассказывает о группе разочарованных кинематографистов, которые собираются, чтобы спланировать новый фильм о печально известном уголовном деле. На третий день показа он собрал 51,32 млн юаней (около $8,01 млн).

«Анита», биографический фильм, рассказывающий историю жизни легендарной гонконгской певицы и актрисы Аниты Муй, собрал 15,47 млн юаней во второй день показа и занял второе место в чарте.

Военный эпический фильм «Битва при Чосинском водохранилище» занял третье место с 14,24 млн юаней, увеличив общие кассовые сборы до 5,62 млрд юаней через полтора месяца после своего дебюта.