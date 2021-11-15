Тайбэй, 15 ноября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В столице Тайваня Тайбэе открылась выставка картин и каллиграфии художников с обеих сторон Тайваньского пролива, посвященная развитию культурных обменов, сообщает 13 ноября агентство Сниьхуа.

Китайская каллиграфия Мифу. Династия Сун. Провинция Цзянсу

«Эта выставка демонстрирует достижения и особенности современной живописи и искусства каллиграфии как на материке, так и на Тайване. Это способствует более тесному культурному обмену между художественными кругами по ту сторону пролива и передаче прекрасной традиционной китайской культуры», — сказал художник, участвующий в выставке Тин Чин-чуань.

По словам организатора выставки Чан Лен-сина, на выставке представлено около 250 произведений живописи и каллиграфии 200 художников со всего пролива. Выставка продлится до 21 ноября в Тайбэе.