Тайбэй, 15 ноября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 сотрясло воды у восточного тайваньского уезда Илань в 21:05 по местному времени 14 ноября, по данным Китайского сейсмологического центра (CENC).

Эпицентр землетрясения находился по координатам 24,58 градуса северной широты и 122,02 градуса восточной долготы. Глубина залегания очага землетрясения составила 50 км, сообщили в центре.