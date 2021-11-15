Екатеринбург, 15 ноября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В реке Патрушиха на территории Екатеринбурга обнаружены пятна радужных цветов. Об этом сообщили журналистам местные жители.

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По данным Е1.ru, они похожи на пятна от бензина или масла. Граждане считают, что причиной хагрязнения водоёма являются автомастерские.

Ранее такие пятна уже появлялись в реке. Тогда граждане выяснили, что они появились из ливневого слива напротив Кирпичного переулка. Отметим, в этой реке были случаи гибели рыбы.