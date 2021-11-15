Циндао, Китай, , 06:35 — REGNUM Гигантское грузовое судно Ever Given, которое заблокировало Суэцкий канал почти на неделю в марте, было отремонтировано в прибрежном городе Циндао в Восточном Китае, сообщили 13 ноября местные власти, передает агентство Синьхуа.

Контейнер Evergreen Jan Ramroth

Судно загрузило 5147 единиц двадцатифутового эквивалента (TEU) грузов около 5:00 по местному времени 13 ноября, возобновив работу после более чем месячного ремонта в Циндао, сказал руководитель операций в компании Qingdao Qianwan Container Terminal Co., Ltd. Тянь Сюйе.

Судно отправится в Шанхай и Нинбо для погрузки товаров перед отправлением в Европу с остановкой в Малайзии. Это путешествие ознаменует ее первый грузовой рейс после ремонта. Ever Given длиной почти 400 метров, имеет вместимость 20 388 TEU. Судно принадлежит японской компании и управляется Evergreen Marine Corp., базирующейся на Тайване.

Судно село на мель в Суэцком канале 23 марта и блокировало мировое судоходство до тех пор, пока 29 марта не было спущено на воду с помощью более чем десяти буксиров. Судно направили в компанию Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. для ремонта 4 октября.