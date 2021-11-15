Буэнос-Айрес, 15 ноября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В Аргентине проправительственный альянс «Всеобщий фронт» одержал победу на выборах всего в восьми из 23 провинций страны. Об этом свидетельствуют данные после обработки 90% голосов избирателей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

В 12 регионах Аргентины, в том числе и в провинции Буэнос-Айрес, лидирует правоцентристский оппозиционный альянс «Вместе за перемены» и его сторонники.

В результате парламентских выборов в Аргентине обновятся 127 из 257 мест в Палате депутатов и 24 из 72 — в Сенате. На сегодняшний день у «Всеобщего фронта» 41 место в верхней палате и 120 — в нижней, а после выборов, согласно подсчётам, у проправительственного блока может оказаться девять мест в Сенате (с потерей абсолютного большинства) и 46 мест — в Палате депутатов (с потерей относительного большинства).

Президент Аргентины Альберто Фернандес уже призвал оппозицию сесть за стол переговоров.