Владивосток, , 06:32 — REGNUM Проверку видеозаписи со стрельбой во время проезда свадебного кортежа в пригороде Владивостока проверяют сотрудники полиции города. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

Свадебный кортеж Torange.biz

Видеозапись была размещена в социальных сетях. На ней несколько автомобилей, включив аварийные сигналы, передвигаются по автодороге в районе улицы Маковского, создавая препятствия движению остального автотранспорта.

По словам очевидцев, таким образом ехавшие в автомобилях отмечали свадьбу. При этом из автомобилей периодически производились выстрелы в воздух. В УМВД РФ по Владивостоку по факту стрельбы назначена проверка.

На настоящий момент установлены личности нескольких участников инцидента. Сотрудники правоохранительных органов обратились к возможным очевидцам произошедшего, у которых есть записи инцидента с видеорегистраторов, с просьбой выйти на связи с сотрудниками полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Тюмени участники возмутившего горожан свадебного кортежа, перекрывшего движение на автотрассе в час пик, принесли извинения жителям города за доставленные неудобства.

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