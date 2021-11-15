Чанша, Китай, 15 ноября 2021, 06:27 — REGNUM Десять опытных ходоков по слэклайну соревновались друг с другом в центральном китайском городе Чжанцзяцзе 14 ноября на потрясающей высоте более 1000 метров, сообщает агентство Синьхуа.
На кадрах с беспилотника видно, как участники преодолевают более чем 100-метровые канаты, которые были натянуты между двумя горами в живописном районе Улинъюань, охраняемом ЮНЕСКО парке в городе Чжанцзяцзе в провинции Хунань.
Отметим, что слэклайн буквально означает «хождение по стропе». Это развивающаяся область эквилибристики. Эквилибристы ходят по специальной стропе из нейлона или полиэстера, которая натянута между двумя станциями.