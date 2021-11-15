Чанша, Китай, , 06:27 — REGNUM Десять опытных ходоков по слэклайну соревновались друг с другом в центральном китайском городе Чжанцзяцзе 14 ноября на потрясающей высоте более 1000 метров, сообщает агентство Синьхуа.

Слэклайн — вид канатохождения. ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На кадрах с беспилотника видно, как участники преодолевают более чем 100-метровые канаты, которые были натянуты между двумя горами в живописном районе Улинъюань, охраняемом ЮНЕСКО парке в городе Чжанцзяцзе в провинции Хунань.

«Мне нравится бросать вызов захватывающим вещам, которые могут освежить мою жизнь. Чжанцзяцзе — отличное место для расслабления. Мне нравится гулять между горами и в море облаков», — сказал победитель соревнований Ху Цзянь.

Отметим, что слэклайн буквально означает «хождение по стропе». Это развивающаяся область эквилибристики. Эквилибристы ходят по специальной стропе из нейлона или полиэстера, которая натянута между двумя станциями.